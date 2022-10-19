ارتفاع فائدة التمويل العقاري في أمريكا لأعلى مستوياتها منذ 2002

المصدر: د ب أ

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واصلت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة ارتفاعها، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي عقدين، مما يزيد حدة تباطؤ سوق المساكن الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن اتحاد المصرفيين العقاريين الأمريكي القول إن متوسط سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عاما ارتفع بمقدار 13 نقطة أساس إلى 94ر6% خلال الأسبوع المنتهي يوم 14 أكتوبر الحالي.

وأدى ذلك إلى تراجع عدد طلبات الحصول على قروض تمويل عقاري جديدة بنسبة 5ر4% وهو التراجع الأسبوعي التاسع على التوالي ليظل عند أقل مستوياته منذ 1997.

أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في الشهر الماضي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، وهي الزيادة الثالثة على التوالي في إطار محاولات المجلس لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المحللين يتوقعون وصول سعر الفائدة الأمريكية إلى 6ر4% خلال العام المقبل.

وقال المجلس في بيان بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية الذي استمر يومين إن اللجنة أكدت أنها "مهتمة للغاية بمخاطر التضخم". كما أكد المجلس مجددا أنه يتوقع استمرار زيادة أسعار الفائدة وملتزم بشدة بالعمل على خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%.

ومع الزيادة الأخيرة اليوم الأربعاء وصلت أسعار الفائدة إلى ما بين 3% و25ر3%، وهي أعلى مستوياتها منذ ما قبل الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008.

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