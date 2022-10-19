بايدن سيواصل السحب من احتياطيات النفط إذا اقتضت الضرورة

المصدر: رويترز

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أكد أحد كبار مستشاري الطاقة الأمريكيين اليوم الأربعاء في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) أن الحكومة الأمريكية ستواصل اتخاذ خطوات للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي حسب الحاجة ثم تعمل على إعادة بناء الاحتياطي.

وقال المستشار آموس هوكشتاين في مقابلة مع (سي.إن.إن) إن الرئيس جو بايدن كان واضحا في أنه سيواصل العمل على خفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين بعد ارتفاع أسعار الطاقة منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يدلي بايدن بتصريحات بشأن أسعار الغاز اليوم الأربعاء بما في ذلك الإعلان عن عمليات بيع أخرى من احتياطي الطوارئ من نفط البلاد.

وقال هوكشتاين "خلال تصريحاته اليوم، سيركز الرئيس على أن كل ما نفعله يمكن أن يستمر وقد نشهد سحبا إضافيا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر".

وأضاف "الرئيس سيعلن أيضا أننا سنقوم بتجديد الاحتياطي النفطي الاستراتيجي".

وبالإضافة إلى الإعلان عن سحب جديد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، سيعلن بايدن أن الحكومة الاتحادية تخطط لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي عن طريق شراء النفط بنحو 70 دولارا بعد بيعه مقابل 100 دولار.

وقال هوكشتاين "وهذا أمر حاسم، لأن هذا ما تحتاج الصناعة في الولايات المتحدة إلى معرفته من أجل الاستثمار اليوم في زيادة الإنتاج".

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