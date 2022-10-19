التضخم يتغول في النمسا.. ارتفاع أسعار المستهلكين 10.5%

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية اليوم الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في البلاد، بحسب التقديرات الأولية في سبتمبر الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 5ر10% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد أن سجلت زيادة منقحة بنسبة 3ر9% في أغسطس الماضي، حيث جاءت النسب متماشية مع التقديرات الأولية.

يشار إلى أن التضخم الأخير كان الأعلى منذ تموز/يوليو من عام 1952، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1ر14%.

من جانبه، قال توبياس توماس، المدير العام لهيئة الإحصاء النمساوية: "جاء التضخم في سبتمبر مدفوعا بارتفاع قوي في أسعار الطاقة المنزلية، والتي صارت بالتالي أهم محرك للتضخم".

وأضاف: "وبالتالي هبطت أسعار الوقود، التي ظلت عند مستوى مرتفع، إلى المرتبة الثانية بين محركات الأسعار."

وأشار المسؤول إلى أن أسعار المواد الغذائية والمطاعم استمرت في الارتفاع بقوة، بالمقارنة مع العام السابق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز