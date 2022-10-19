توقعات باستقرار شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المتوقع أن تبقى شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، عبر أوكرانيا مستقرة اليوم الأربعاء، طبقا للطلبات بشأن الغاز.

ومن المرجح أن تكون التدفقات عند 4ر42 مليون متر مكعب في اليوم، مع تغير طفيف عن المستويات ، التي سجلت في الأشهر الأخيرة، مع قبول الإمدادات عند نقطة عبور "سودجا" ، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت شركة "غازبروم" قد حذرت الشهر الماضي أوكرانيا من أن المطالبات بشأن التحكيم حول مدفوعات العبور (الترانزيت)، ربما تدفع روسيا إلى فرض عقوبات على شركة "نافتوجاز" ، مما يعرض الترانزيت للخطر.

جاء ذلك في أعقاب الأضرار التي لحقت بخط أنابيب "نورد ستريم" الروسي إلى ألمانيا، المغلق منذ 31 آب/أغسطس الماضي.

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