بايدن سيعلن عن إطلاق 15 مليون برميل وقود من الاحتياطي الاستراتيجي

المصدر: د ب أ

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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان في وقت لاحق اليوم الأربعاء عن أنه سيطلق 15 مليون برميل إضافي من الوقود من الاحتياطي الاستراتيجي، في خطوة تهدف إلى تخفيف أسعار الغاز قبل ثلاثة أسابيع من توجه الناخبين القلقين بشأن ارتفاع التكاليف، إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة إن بايدن والديمقراطيين يواجهون رياحا معاكسة قوية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وركز الجمهوريون على التضخم وارتفاع التكاليف في محاولتهم لإقناع الناخبين بأن سياسات بايدن الاقتصادية تضر بجيوبهم.

وتظهر استطلاعات الرأي بانتظام أن الاقتصاد وتكلفة المعيشة على رأس اهتمامات الناخبين بهامش واسع.

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