الدولار يرتفع وسط انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، لينفض عنه خسائر الجلسة السابقة، بيد أن شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسواق المالية العالمية حدت من مكاسبه.

وقال مايكل براون رئيس قسم الأسواق في شركة كاكستون في لندن: "يبدو أن الرغبة في المخاطرة التي شهدناها بالأمس ستستمر حتى جلسة اليوم".

وأضاف: "ويبدو أن الافتقار إلى أي تطورات رئيسية بجانب استعادة بعض مظاهر الاستقرار المالي في بريطانيا هما العاملان الرئيسيان".

وألغى وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هنت، أمس الاثنين، أجزاء من خطة رئيسة الوزراء ليز تراس الاقتصادية التي قوضت ثقة المستثمرين في السوق البريطانية في الأسابيع الأخيرة.

ودفع قرار وزير المالية البريطاني بإلغاء معظم بنود "الميزانية المصغرة" للحكومة، المستثمرين، إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة في بريطانيا، وتسبب في تراجع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة خلال جلسة اليوم إلى 1.13155 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل نظرائه 0.05 بالمئة عند 112.13، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين عند 111.76. وانخفض المؤشر 1 بالمئة في الجلسة السابقة، ولا يزال على بعد 2 بالمئة فقط من أعلى مستوى له منذ عقدين عند 114.58 والذي لامسه في أواخر سبتمبر الماضي.

ووجد الدولار بعض الدعم بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع إنتاج المصانع الأمريكية في سبتمبر، بقيادة مكاسب الإنتاج في السلع المعمرة وغير المعمرة، ما يشير إلى أن قطاع التصنيع لا يزال نشطاً على الرغم من جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي للحد من الطلب من خلال رفع أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، جرى تداول الين الياباني مقابل الدولار قرب أدنى مستوياته منذ 32 عاماً عند 149 يناً، ما يزيد من احتمال قيام بنك اليابان بمزيد من الإجراءات لدعم العملة المتعثرة، بعد أول عملية تدخل بشراء الين منذ عام 1998 في 22 سبتمبر الماضي.

وارتفع الدولار النيوزيلندي الحساس للمخاطر بنحو 0.71 بالمئة إلى 0.5676 دولار، مدعوماً ببيانات تضخم أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع والتي عززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وصعد الدولار الأسترالي 0.19 بالمئة عند 0.6302 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، هبطت بتكوين 0.4 بالمئة إلى 19440.17 دولار، متشبثة بمستوى قريب من ذلك الذي جرى تداولها عنده في الأسابيع الأربعة الماضية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز