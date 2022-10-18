ناجل: يتعيّن على البنك المركزي الأوروبي وقف الدعم سريعاً

المصدر: د ب أ

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قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل إنه يتعين على البنك الاستمرار في التراجع سريعا عن الدعم النقدي، وألا يوقف زيادات أسعار الفائدة بشكل مبكر للغاية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رئيس البنك المركزي الألماني لمجموعة من طلاب جامعة هارفارد أمس الاثنين إنه في ظل "الارتفاع المخيف" للتضخم واستمرار سياسة التيسير، فإن المسؤولين "يتعين عليهم سحب التحفيز سريعا".

وأضاف أنه إذا كان هذا ضروريا، فيجب أن تنتقل تكاليف الاقتراض "إلى منطقة تقييدية".

ومن المتوقع أن يعيد البنك المركزي الأوروبي الزيادة التاريخية التي أقرها في سبتمبر الماضي بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك عندما يجتمع في الأسبوع المقبل. وستساعد هذه الخطوة في التصدي للتضخم الذي وصل إلى 10% في الشهر الماضي، وهو أعلى معدل في تاريخ منطقة اليورو. ويقول متشددون مثل ناجل إن السيطرة على الأسعار تحتل الأولوية، على الرغم من أزمة الطاقة التي تدفع أوروبا نحو الركود الاقتصادي.

وأضاف ناجل "يجب ألا نتوقف إلا عندما يتم تحقيق استقرار الأسعار.. التوقف السابق لأوانه قد يؤدي إلى إطالة فترة التضخم المرتفع، الذي سيتطلب سياسة نقدية أشد فيما بعد، الأمر الذي قد يتسبب في ركود أكثر حدة".

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