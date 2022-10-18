ارتفاع سعر الذهب مع تراجع الدولار

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الاثنين بعد تراجعها يوم الجمعة إلى أقل مستوياتها منذ حوالي أسبوعين. وساهم تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وانخفاض العائد على السندات بشدة إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر.

وتراجعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة صعود الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في ظل مؤشرات على مضي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قدما في زيادة أسعار الفائدة بشدة لكبح جماح التضخم.

ولكن العملة الأمريكية استهلت تعاملات الأسبوع الجديد اليوم بتراجع، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة، بعد إعلان وزير الخزانة البريطاني الجديد جيرمي هانت التراجع عن خطة خفض الضرائب على الدخول في بريطانيا.

وتراجع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية أمس بأكثر من 2ر1% إلى 92ر111 نقطة.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب أمس بمقدار 10ر15 دولار؛ أي بنسبة 9ر0% إلى 1664 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. كان الذهب قد تراجع يوم الجمعة بنسبة 7ر1 ليسجل خسارة أسبوعية نسبتها 5ر3%.

وارتفع سعر الفضة أمس بمقدار 648ر0 دولار إلى 719ر18 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. وتراجع النحاس بمقدار 0080ر0 دولار إلى 4155ر3 دولار للرطل تسليم ديسمبر المقبل.

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