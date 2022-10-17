الصين تتوقع تعافياً «كبيراً» للاقتصاد في الربع الثالث

المصدر: د ب أ

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توقعت الحكومة الصينية تعافيا كبيرا للاقتصاد في الربع الثالث من العام، حسبما قال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تشاو تشنشين، في اجتماع لمؤتمر الحزب الشيوعي اليوم الاثنين.

وقال إن "الاقتصاد تعافى حقا في الربع الثالث"، بينما اعترف أيضا بوجود "صعوبات وتحديات"، و"صدمات أكبر متوقعة" هذا العام.

وأضاف تشاو إن الاقتصاد شهد بعض التقلبات جراء جائحة فيروس كورونا، وسوء الأحوال الجوية، وبعض العوامل غير المتوقعة.

غير أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يسير على طريق التعافي، ويظهر مرونة أكبر.

كانت القيود المفروضة لاستراتيجية الصين الصارمة بتحقيق صفر كوفيد، من فرض عزل تام واختبارات جماعية وحجر صحي، قد ألقت بظلالها على الاقتصاد.

ومن المتوقع ألا تفي الحكومة بمستهدفها الأصلي للنمو البالغ 5ر5% هذا العام. ومن المتوقع أن يعلن مكتب الإحصاء الصيني الأرقام الجديدة للربع الثالث غدا الثلاثاء.

ويرجح البنك الدولي الآن نموا للصين فقط بنسبة 8ر2% للعام بأكمله، وسيكون ذلك المعدل الضعيف هو الثاني فقط خلال أربعة عقود، بعد العام الأول لجائحة كورونا عام 2020، عندما سجل النمو في الصين معدلا متدنيا للغاية.

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