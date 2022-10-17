الأرجنتين تمنح العمال إعفاء ضريبياً ابتداء من نوفمبر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا، يوم الأحد، إن الحكومة ستمنح العمال إعفاء ضريبياً اعتباراً من نوفمبر المقبل، من خلال رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل مع مواجهة البلاد ارتفاعاً في مستوى التضخم.

وقال ماسا في مقابلة إذاعية: "سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر، وسيتجاوز 330 ألف بيزو (2176 دولاراً)"، في إشارة إلى الدخل الشهري. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد على تخفيف العبء الذي يواجهه العمال.

وبلغ معدل التضخم السنوي في الأرجنتين 83% في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 100% بحلول نهاية العام، ما يزيد الضغط على الأسر والعملة ويؤجج السخط الاجتماعي في الدولة الرئيسية المنتجة للحبوب.

وقال الوزير إن الحكومة تتفاوض بشأن خطة جديدة تهدف إلى احتواء كلفة المواد الغذائية الأساسية، والتي يأمل أن تسهم في مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً في الأرجنتين بحلول نهاية العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز