النفط يعاود الارتفاع بعد تراجع الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات ضعيفة في بداية التداول في الأسواق الآسيوية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بقوة مع انتظار المستثمرين بيانات من الصين لقياس الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 92.48 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:19 بتوقيت جرينتش لتتعافى من هبوط بلغ 6.4 في المئة الأسبوع الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.34 دولاراً للبرميل، مرتفعا 73 سنتاً أو 0.9 في المئة بعد انخفاضه 7.6 في المئة الأسبوع الماضي.

وقالت تينا تينج المحللة في مؤسسة (سي إم سي ماركتس)، إن النفط وجد دعماً من مجموعة من العوامل، من بينها تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر الحزب، والتي أكدت السياسات التيسيرية للاقتصاد فيما يمثل علامة إيجابية للتوقعات الخاصة بالطلب.

وأضافت أن "التوقعات المستقبلية لمؤشر الدولار الأمريكي تراجعت اليوم، ما أتاح أيضاً فرصة انتعاش لأسواق النفط". ويؤدي هبوط الدولار إلى جعل النفط في متناول حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن تنشر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع.

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