طيارو "يورو وينجز" يبدأون إضراباً يستمر ثلاثة أيام

المصدر: د ب أ

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ترك الطيارون في شركة "يورو وينجز" التابعة لشركة "لوفتهانزا" العمل في وقت مبكر، اليوم الاثنين، في إجراءات مهنية جديدة ضد الشركة، للضغط من أجل مطالبهم بالحصول على رواتب أفضل ووقت راحة أكبر.

وقال متحدث باسم نقابة الطيارين "فيرينجونج كوكبيت" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الإضراب بدأ كما هو مخطط له، حيث لم يكن هناك عرض جديد من شركة الطيران.

وتأمل "يورو وينجز" أن يجري تسيير أكثر من 230 من بين 400 رحلة طيران أو ما يقارب ذلك كان من المقرر لها الانطلاق اليوم الاثنين.

وقالت "يورو وينجز" إنها تتوقع أيضاً أن تكون قادرة على القيام بأكثر من نصف برنامج رحلاتها المجدولة ليومي الثلاثاء والأربعاء.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوعين التي يضرب فيها الطيارون عن العمل في "يورو وينجز"، الناقل الألماني منخفض الكلفة المملوك لشركة لوفتهانزا.

وخلال الإضراب الأول الذي جرى في 6 أكتوبر الجاري، تم إلغاء نحو نصف جميع الرحلات الجوية، ما دفع عشرات الآلاف من الركاب لتغيير خططهم أو تأجيل رحلاتهم.

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