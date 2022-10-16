عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يدعو لرفع أسعار الفائدة

المصدر: د ب أ

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دعا عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد نهاية العام.

وقال كازاكس إنه يجب رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد نهاية العام، في وقت يتوقع فيه الخبراء الاقتصاديون بشكل متزايد أن تكون منطقة اليورو في خضم ركود.

والسبب في الموقف المتشدد الذي طال أمده، وفقاً للمسؤول اللاتفي، هو أنه من المرجح أن يستمر التضخم المرتفع.

وهو يدعم زيادة قدرها 75 نقطة أساس هذا الشهر و50 أو 75 نقطة أخرى في الاجتماع النهائي لعام 2022 في ديسمبر، اعتماداً على البيانات وتوقعات الأسعار، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وقال كازاكس، في مقابلة في واشنطن: «بالنظر إلى الاتجاه الحالي، لا أرى أي حاجة للتوقف بعد ذلك. يمكن أن تتباطأ الوتيرة إلى حد ما، وأود أن أقول إننا نبدأ في استخدام مجموعة أوسع من الأدوات للعمل عبر منحنى العائد بكامله».

ومع زيادة تكاليف الاقتراض بعد توقف دام عقداً، يدعو بعض المسؤولين إلى إعادة تقييم الوضع عندما يتم الوصول إلى سعر الفائدة المحايد الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يعوقه.

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