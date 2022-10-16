وزيرة المالية الهندية: العملة المحلية سوف تصمد أمام الدولار

المصدر: د ب أ

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قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان إن العملة الهندية "الروبية" سوف تصمد أمام عملة الدولار المتزايدة في القوة، مكررة توقعات البنك المركزي بنمو الاقتصاد بنسبة 7% في العام الذي ينتهى في مارس 2023.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سيثارامان قالت في مؤتمر صحفي في واشنطن في وقت متأخر من أمس السبت" الروبية الهندية قدمت أداء أفضل من عملات عدة أسواق ناشئة أخرى".

وأضافت أن البنك المركزي يعمل على احتواء هشاشة العملة، موضحة أن "الروبية سوف تجد مستواها".

وجاءت تعليقات الوزيرة أثناء حضورها اجتماع صندوق النقد الدولي واللجنة المالية في واشنطن.

وقد تراجعت العملة الهندية لمستويات منخفضة جديدة أمام الدولار خلال الأسابيع الماضية في ظل مخاوف من ركود عالمي.

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