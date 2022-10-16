وزير مالية بريطانيا الجديد يتعهد بأن يثبت للأسواق قدرته على إصلاح الميزانية

المصدر: رويترز

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قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت اليوم الأحد إنه سيثبت للمستثمرين أنه سيصلح الشؤون المالية العامة للدولة، وذلك بعد أن تسببت الخطط الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء ليز تراس في فوضى في سوق السندات.

وقال هانت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا يمكن لأي حكومة التحكم في الأسواق. لا ينبغي لأي وزير مالية السعي لتحقيق ذلك".

وأضاف "يوجد شيء واحد يمكننا فعله وذلك ما سأفعله، وهو أن نظهر للأسواق، والعالم، وبكل تأكيد لمن يشاهدوننا من المنزل، أننا بوسعنا أن نحتسب بشكل مناسب كل بنس في خططنا للضرائب والإنفاق".

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