محافظ بنك إنجلترا يشير إلى احتمال رفع معدل الفائدة مجدداً

المصدر: د ب أ

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قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إنه قد يتعين رفع معدلات الفائدة بأكثر من المتوقع لمواجهة التضخم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، السبت.

جاء ذلك بينما ذكر بيلي أنه تحدث مع وزير الخزانة الجديد جيريمي هانت، الجمعة، وأنه حدث "تلاقٍ فوري للأفكار" بينهما.

وجدد بيلي قوله في خطاب بواشنطن إن مسؤولي البنك "لن يترددوا" في رفع الفائدة عند الضرورة لمواجهة التضخم، فيما حذر من احتمال الحاجة إلى استجابة "أقوى" من المتوقع سابقاً.

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