النمسا تفرض ضريبة مفاجئة على شركات الطاقة

المصدر: د ب أ

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أعلن نائب المستشار النمساوي فيرنر كوجلر، اليوم، أن النمسا ستفرض ضريبة مفاجئة على شركات الطاقة المستفيدة من ارتفاع الأسعار.

وقال كوجلر، الذي ينتمي لحزب الخضر النمساوي، لمحطة (أو 1) الإذاعية النمساوية: «سيكون هناك تقدم، وهذا شيء يمكنني المغامرة بالإعلان عنه في الوقت الراهن».

وذكر كوجلر أنه يرغب في طرح هذه السياسة بمزيد من التفصيل في بداية العام المقبل، ولكنها قد يتم تطبيقها بأثر رجعي أيضاً لعام 2022.

جدير بالذكر أن حزب الشعب النمساوي، الشريك الرئيس في الائتلاف مع حزب الخضر، لديه تحفظات حتى الآن بشأن هذه القضية.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي إلزام شركات الطاقة بتقديم جزء من أرباحها إلى الدولة العضو المعنية.

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