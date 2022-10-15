باكستان تسعى لإعادة هيكلة 27 مليار دولار من الديون الثنائية

المصدر: رويترز

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قال وزير المالية الباكستاني الجديد إسحق دار لرويترز، أمس الجمعة، إنه سيسعى لإعادة جدولة نحو 27 مليار دولار من ديون باكستان خارج نادي باريس والمستحقة إلى حد كبير للصين، ولكنه لن يسعى إلى خفض الديون في إطار أي إعادة هيكلة.

واستبعد دار خلال مقابلة احتمال التخلف عن سداد ديون باكستان أو تمديد موعد استحقاق السندات المستحقة في ديسمبر أو إعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في باكستان.

وقال إن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمانحين الدوليين كانوا "مرنين للغاية" في تلبية احتياجات التمويل الخارجي لباكستان بعد الفيضانات المدمرة التي تسببت في خسائر تقدر بنحو 32 مليار دولار.

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