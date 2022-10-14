وول ستريت تهبط بضغط من تراجع أرباح بنوك كبرى ومخاوف التضخم

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، إذ بدأت فترة الإعلان عن البيانات المالية بهبوط في أرباح بنوك كبرى بينما زادت توقعات أكثر قتامة للتضخم المخاوف من أن رفع سعر الفائدة الحاد الذي ينتهجه البنك المركزي الأمريكي سيدفع الاقتصاد إلى ركود.

وبحلول الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، هبط المؤشر ​​داو جونز الصناعي 320.10 نقطة أو 1.07 بالمئة إلى 29718.62.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 71.73 نقطة أو 1.95 بالمئة إلى 3598.18.

أما المؤشر ناسداك المجمع فكان أكبر الخاسرين بعد فقده 266.16 نقطة أو 2.50 بالمئة مسجلا 10382.99.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز