مؤشرات وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد اليوم الخميس، إذ تراجع المستثمرون عن رهانات الهبوط بعد تقرير أسعار المستهلك المخيب للآمال.

وقاد القطاعان المالي والطاقة المكاسب بين قطاعات ستاندرد اند بورز.

وتراجعت الأسواق بشدة في وقت سابق من أمس بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بوتيرة سنوية قدرها 8.2 في المئة في سبتمبر، مقارنة مع تقديرات بارتفاع 8.1 في المئة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 6.6 في المئة الشهر الماضي، مقارنة مع تقديرات بارتفاعه 6.5 في المئة.

وكانت القراءة أعلى من ارتفاع 6.3 بالمئة في أغسطس.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 92.38 نقطة أو 2.58 في المئة ليغلق عند 3669.41 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 227.30 نقطة أو 2.18 في المئة إلى 10644.40 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 829.08 نقطة أو 2.84 في المئة إلى 30039.93 نقطة.

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