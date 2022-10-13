إسبانيا مستعدة لزيادة صادرات الغاز إلى فرنسا مطلع الشهر المقبل

المصدر: د ب أ

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قالت وزيرة التحول البيئي الإسبانية تريزا ريبرا إن بلادها مستعدة لزيادة كميات الغاز الطبيعي المصدرة إلى فرنسا عبر خط أنابيب إلى ما يعادل 5ر3 مليار متر مكعب سنويا اعتبارا من أول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مقابل حوالي ملياري متر مكعب حاليا.

ونقلت صحيفة "لي إيكو" الفرنسية عن الوزيرة القول إن خط الأنابيب جاهز من الناحية الفنية لنقل الكميات الإضافية، وإن إسبانيا تنتظر فقط طلب فرنسا الحصول على كميات الغاز الإضافية.

كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد ذكرت في 28 يوليو الماضي أن إسبانيا تستطيع ضخ كميات إضافية من الغاز إلى فرنسا خلال الخريف مما يقلل حدة أزمة الطاقة في فرنسا.

يذكر أن إسبانيا تستورد الغاز الطبيعي من الجزائر عبر خطوط أنابيب إلى جانب استيراد كميات من الغاز المسال الذي يتم إعادة تغييزه لضخه في شبكة خطوط الأنابيب.

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