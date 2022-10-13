ارتفاع العجز المالي لكوريا الجنوبية بمقدار15.1 تريليون وون حتى أغسطس الماضي

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس ارتفاع العجز المالي في كوريا الجنوبية بمقدار 1ر15 تريليون وون (5ر10 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب الإنفاق على الفئات الضعيفة وسط الجائحة التي طال أمدها.

ووصلت عائدات الضرائب في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 3ر289 تريليون وون، بزيادة قدرها 41 تريليون وون عن العام الماضي، بفضل الزيادة الكبيرة في ضرائب الشركات نتيجة تحسن أداء الأعمال.

لكن إجمالي الإنفاق على مدى الأشهر الثمانية وصل إلى 3ر489 تريليون وون ، بزيادة 62 تريليون وون عن العام السابق ، بسبب الإنفاق على التجار الصغار المتضررين من جائحة كورونا والفئات الضعيفة الأخرى وسط الجائحة.

وتسعى كوريا الجنوبية إلى تقليل انفاقها بشد الحزام كجزء من الجهود المبذولة لتحسين الوضع المالي للبلاد بعد سنوات من الإنفاق المالي التوسعي.

وتخطط البلاد لخفض العجز المالي إلى ما يعادل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة مقابل 1ر5% خلال العام الحالي.



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