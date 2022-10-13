لتقليص الاعتماد على أمريكا.. الصين تعتزم استيراد الحبوب البرازيلية

المصدر: د ب أ

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أفاد تقرير إخباري أمس الأربعاء بأن الصين قد تبدأ استيراد الذرة من البرازيل اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل، في إطار جهود من أكبر مشتر في العالم لتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة، والبحث عن بديل للإمدادات من أوكرانيا، والتي توقفت بسبب العملية العسكرية الروسية.

وأظهرت قائمة، اطلعت عليها وكالة بلومبرج، أن البرازيل وافقت على قيام نحو 45 منشأة تمتلكها شركات، من بينها "بونج ليمتد" و"كارجيل" و"ارشر-دانيالز- ميدلاند"، بتصدير الذرة إلى الصين.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن الإجمالي سيكون أعلى بسبب العدد الكبير من الطلبات. ومن المنتظر أن يتم إرسال القائمة النهائية للصين في نوفمبر.

وتتخذ الصين خطوات لتسريع واردات الذرة البرازيلية وتنويع الإمدادات في وقت عطلت فيه الحرب في أوكرانيا التجارة، كما تتزايد التوترات مع الولايات المتحدة. وقد تسبب الارتفاع بأكثر من 20% لأسعار العقود الآجلة للذرة في شيكاغو خلال أقل من ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، إلى زيادة الحاجة الملحة لإيجاد شحنات بديلة.

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