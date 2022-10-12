ارتفاع أسعار الفحم في أوروبا بسبب نقص الإمدادات

المصدر: د ب أ

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سجلت أسعار الفحم المستورد في أكبر موانئ أوروبا أكبر زيادة لها منذ مايو الماضي بسبب اضطراب الإمدادات نتيجة الإضرابات العمالية في جنوب أفريقيا بالتزامن مع أزمة الطاقة الطاحنة التي تضرب أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ألكس كلاود، الرئيس التنفيذي لشركة دي.بي.إكس كوميديتيز للتجارة في لندن، القول إن إضراب عمال شركة ترانس نت إس..أو.سي الجنوب أفريقية للسكك الحديدية والموانئ "استمر فترة أطول من التوقع وبدأ يؤثر على الصادرات بشدة".

وتراجعت صادرات جنوب أفريقيا من الفحم خلال الأسبوع الماضي إلى 600 ألف طن، وهو أقل كمية للصادرات منذ أكثر من عام.

وتتزامن مشكلات جنوب إفريقيا مع مشكلات منتجي الكهرباء الأوروبيين، الذين يحاولون تخزين الفحم قبل الشتاء لتعويض نقص إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

ويعتمد التجار في سوق الفحم الأوروبية بشكل متزايد على جنوب إفريقيا بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر شراء الفحم من روسيا، التي تعد منذ فترة طويلة أكبر مصدر في القارة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للفحم تسليم الشهر المقبل خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 11% إلى حوالي 290 دولارا للطن، بعد تراجعه يوم 10 أكتوبر الحالي إلى أقل مستوياته منذ حوالي 7 أشهر.

وقال كلاود إن الارتفاع الأخير يمكن أن يكون أيضا نتيجة تحركات التجارة لتغطية النقص أو جني الأرباح بعد فترة تراجع طويلة للأسعار.

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