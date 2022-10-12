مسؤول أمريكي: روسيا تفاوض الراغبين في شراء النفط بأقل من سعر خام برنت

المصدر: رويترز

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قال والي أديمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة بدأت تلمس نجاحاً بالفعل في مباحثات فرض سقف على أسعار النفط الروسي، إذ تنامى إلى مسامع واشنطن أن الدول تبحث عقد صفقات مع روسيا لشراء النفط بسعر أقل كثيراً من سعر خام برنت القياسي.

وأضاف أديمو أن روسيا تحاول إبرام هذه الصفقات قبل الخامس من ديسمبر، موعد سريان حظر الاتحاد الأوروبي على شحنات النفط الروسي المنقولة بحراً.

وتعمل الولايات المتحدة وبقية دول مجموعة السبع على فرض سقف على أسعار شحنات النفط الروسي المنقولة بحراً لخفض إيرادات النفط الروسي، مع حث موسكو على مواصلة إنتاج النفط.

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