مواجهة غير مباشرة.. بوتين يحضر وبايدن يرسل ممثلاً لقمة «أبيك» في تايلاند

المصدر: د ب أ

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قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة تايلاند لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقدها في العاصمة التايلاندية بانكوك الشهر المقبل، وفق صحيفة "بانكوك بوست"، اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن مصدرأمني قوله إن وزارة الخارجية أبلغت الأجهزة الأمنية بالفعل بإجراء الاستعدادات الأمنية اللازمة للاجتماعات المقررة يومي 18 و19 نوفمبر المقبل.

وأضاف المصدر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرسل ممثلا عنه، بينما لم يتأكد حضور الرئيس الصيني شي جينبينج بعد.

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