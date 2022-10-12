استمرار تراجع أسعار النفط لليوم الثاني توالياً

المصدر: د ب أ

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واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعها خلال تعاملات أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة تزايد احتمالات حدوث ركود عالمي.

وحذر ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي وكريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي من مخاطر الركود العالمي مما أدى إلى تزايد المخاوف من تراجع الطلب على الخام.

في الوقت نفسه، ساهم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمخاوف من استمرار زيادة أسعار الفائدة في العالم، في تراجع أسعار النفط.

وقال تشارلز إيفانز، رئيس بنك احتياط شياغو وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إن هناك توافقا داخل المجلس على زيادة أسعار الفائدة الرئيسية حتى 5ر4% بحلول فبراير المقبل، والإبقاء عليها أغلب العام المقبل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط؛ وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 78ر1 دولار؛ أي بنسبة 2% إلى 35ر89 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

كما تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 90ر1 دولار؛ أي حوالي 2% إلى 29ر94 دولار للبرميل.

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