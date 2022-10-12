صندوق النقد يتوقع ركود الاقتصاد الإيطالي بسبب أزمة الطاقة

المصدر: د ب أ

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قالت بيتيا كويفا بروكس، نائب مديرة إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، إن إيطاليا تواجه ركودا اقتصاديا وشيكا من الناحية الفنية بسبب معاناة الدولة التي تعتمد على الغاز الطبيعي من أزمة الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كويفا بروكس قولها في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء "نتوقع دخول إيطاليا حالة ركود اقتصادي فني خلال الفصول المقبلة مع تأثير كبير لأزمة الطاقة وارتفاع معدل التضخم والتأثير السلبي على الدخول الحقيقية"، مضيفا إن هذه المخاطر قوية للغاية.

يأتي ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الحالي.

وفي المقابل أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي الصادرة في الشهر الماضي نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الحالي بأعلى قليلا من التقديرات.

سجل الاقتصاد نموا بمعدل 1ر1% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني في حين كانت التقديرات الأولية الصادرة في يوليو الماضي تشير إلى نموه بمعدل 1%. ووصل معدل النمو خلال الربع الثاني إلى أعلى مستوياته منذ الربع الثالث من 2021. كان معدل نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الأول من العام 1ر0% فقط.

وزاد إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي والإنفاق الرأسمالي في إيطاليا خلال الربع الثاني بنسبة 7ر1% في حين زادت الواردات بنسبة 3ر3% والصادرات بنسبة 5ر2%.

وعلى أساس سنوي سجل الاقتصاد الإيطالي نموا بمعدل 7ر4% خلال الربع الثاني، في حين كانت التقديرات الأولية 6ر4. وكان معدل النمو السنوي خلال الربع الأول 3ر6% من إجمالي الناتج المحلي.

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