ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتد الذهب اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى له منذ أسبوع مدعوما بضعف الدولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1677.70دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:18 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها بنحو واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة عند التسوية إلى 1686.00 دولارا.

وانخفض الدولار بنحو 0.3 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتخلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق من اليوم.

ومن المتوقع أن تظل قراءة التضخم في الولايات المتحدة يوم الخميس مرتفعة وأن تعزز اتجاه المركزي الأمريكي لتشديد سياسته النقدية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة 1.2 بالمئة إلى 19.42 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 900.35دولار وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2148.08 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز