الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع

المصدر: رويترز

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سجل الذهب أداء متذبذبا بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع اليوم الثلاثاء في ظل تحرك أسعاره في نطاق محدود بسبب ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة والذي من المتوقع أن يعزز الاتجاه نحو رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1664.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14.06 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1671.90 دولار.

ومن المتوقع أن تظل قراءة التضخم في الولايات المتحدة يوم الخميس مرتفعة وأن تعزز اتجاه المركزي الأمريكي لتشديد سياسته النقدية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة 1.8 بالمئة إلى 19.3 دولار للأوقية. كما هبط البلاتين 1.4 بالمئة إلى 886.36 دولار والبلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2139.59 دولار.

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