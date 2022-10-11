"نيسان" تسعى إلى إعادة صياغة التحالف مع "رينو"

المصدر: د ب أ

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قال مصدر مطلع إن شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور مستعدة لاستثمار ما بين 500 و750 مليون دولار في قطاع السيارات الكهربائية بشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو، بهدف إعادة صياغة التحالف الذي ربط بين الشركتين منذ عقود.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر القول إنه مقابل دعم نيسان لشركة صناعة السيارات الكهربائية التابعة لرينو، والتي أسسها رئيسها التنفيذي لوكا دو مي، ستوافق الشركة الفرنسية على خطة لخفض حصتها في نيسان من 43% إلى 15%.

وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه الخطوات ستخفف من حدة الاختلال في الحصص بين الشركتين والذي كان مصدرا للخلافات طوال سنوات.

وتدخلت رينو في العام 1999 وأنقذت نيسان من الإفلاس، وأرسلت رئيسها التنفيذي كارلوس غصن إليها، والذي أصبح فيما بعد رئيسا تنفيذيا للشركتين ورئيسا لمجلس إدارة التحالف.

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