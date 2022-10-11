هبوط وول ستريت مع تراجع أسهم التكنولوجيا

المصدر: رويترز

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تراجعت الأسهم الأمريكية أمس الاثنين مع قلق المستثمرين من تأثير زيادة أسعار الفائدة وانسحابهم من أسهم التكنولوجيا وشركات صناعة الرقائق، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود تهدف إلى إعاقة صناعة أشباه الموصلات في الصين.

وبحسب البيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق 26.80 نقطة أو 0.74 في المئة إلى 3612.86 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 112.62 نقطة أو 1.06 في المئة إلى 10539.78 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 90.46 نقطة أو 0.31 في المئة إلى 29208.82 نقطة.

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