الدولار يرتفع والإسترليني ينخفض.. والمستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفع الدولار ارتفاعا طفيفا اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم هذا الأسبوع والتي من المتوقع أن تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية.

في غضون ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني للجلسة الرابعة على التوالي حتى بعد أن وسع بنك إنجلترا المركزي دعمه للأسواق.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات الأمريكية يوم الخميس أن معدل التضخم الكلي بلغ 8.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول، لكنه انخفض من 8.3 بالمئة في أغسطس آب. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع معدل التضخم الأساسي إلى 6.5 بالمئة من 6.3 بالمئة سابقا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.33 بالمئة إلى 113.16 متجاوزا أدنى مستوياته حول 110 الأسبوع الماضي وعائدا نحو أعلى مستوى في 20 عاما الذي بلغه الشهر الماضي عند 114.78. ونزل اليورو 0.39 بالمئة إلى 0.9694 دولار.

وقال بنك إنجلترا إنه مستعد لشراء ما يصل إلى عشرة مليارات جنيه إسترليني (11.07 مليار دولار) من السندات البريطانية اليوم الاثنين، أي مثلي الحد السابق.

لكن الجنيه الاسترليني تراجع للجلسة الرابعة على التوالي على الرغم من تحرك بنك إنجلترا. وفي أحدث تداول، انخفض 0.37 بالمئة إلى 1.1052 دولار، غير أنه ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى قياسي بلغه في سبتمبر أيلول عند 1.0327 دولار.

وشهد الين الياباني تغيرا طفيفا بعد هبوط نحو مستويات دفعت إلى تدخل السلطات لدعمه الشهر الماضي. وبلغ الين في أحدث تداول 145.46 للدولار.

ومع عودة فتح الأسواق الصينية بعد عطلة استمرت أسبوعا، بلغ اليوان عند الفتح 7.10 للدولار قبل أن ينخفض إلى 7.1431.

وانخفض الدولار الأسترالي 1.01 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين عند 0.6301 دولار.

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