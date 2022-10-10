381 ألف أسرة في كوريا الجنوبية تواجه خطر الإفلاس

المصدر: د ب أ

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حذر تقرير صادر عن بنك كوريا الجنوبية المركزي من احتمال إعلان 381 ألف أسرة كورية جنوبية تخلفها عن سداد التزاماتها المالية وإعلان إفلاسها بسبب الأعباء الباهظة لديونها.

وبحسب تقرير رفعه البنك المركزي إلى النائب كانج كون هيون من الحزب الديمقراطي المعارض، فإن عدد الأسر التي تواجه مخاطر عالية بالنسبة للالتزامات المالية وصل إلى 381 ألف أسرة في نهاية العام الماضي.

وحدد البنك المركزي الأسرة التي تواجه مخاطر عالية بالأسرة التي لا تتمكن من سداد قروضها حتى إذا باعت كل أصولها القابلة للبيع.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن تقرير البنك المركزي القول إن عدد الشركات المعرضة لمخاطر التعثر يمثل حوالي 2ر3% من إجمالي الأسر المدينة، مشيرة إلى أن الرقم أقل من الرقم المسجل 403 آلاف أسرة في العام السابق، ويزيد عن الرقم المسجل في عام 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان 376 ألف أسرة.

ويبلغ إجمالي قيمة ديون الشركات المعرضة لخطر الإفلاس خلال العام الماضي 4ر69 تريليون وون (7ر48 مليار دولار) أي بنسبة 2ر6% من إجمالي التزامات الديون في كوريا الجنوبية.

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