الذهب يستقر قبيل إعلان بيانات وظائف أمريكية

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة قبيل تقرير وظائف أمريكية قد يدعم توقعات المستثمرين بخصوص مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، وتتجه صوب أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس.

وبحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 1709.69 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت الأسعار بنحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع بدعم من تراجع الدولار والعائد على سندات الخزانة بعد بلوغ أعلى مستوى في أعوام.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1719.90 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد ارتفاعهما مساء.

ويركز المستثمرون الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة، ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس.

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