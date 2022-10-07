مكاسب كبيرة للدولار وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفع الدولار أمس الخميس، ليواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على تقرير قوي آخر بشأن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على مسار التشديد القوي للسياسة النقدية لبعض الوقت.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، أكثر من واحد بالمئة إلى 112.22، لتبلغ مكاسبه حتى الآن هذا العام حوالي 17 بالمئة.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر اليوم الجمعة، حيث يتوقع الاقتصاديون أن تظهر إضافة 250 ألف وظيفة جديدة، مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس.

وهبط اليورو بنسبة 0.9 بالمئة إلى 0.9794 دولار، بعد نشر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي للشهر الماضي، الذي أظهر أن صناع السياسة قلقون من أن التضخم قد يظل عند مستوياته المرتفعة.

كما انخفض الجنيه الإسترليني 1.5 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1151 دولار، وصعد اليورو أيضا 0.7 بالمئة مقابل الإسترليني إلى 87.83 بنس.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.3 بالمئة إلى 145.05 ين. وسجل أعلى مستوى خلال الجلسة بلغ 145.135 ين، مقتربا من ذروة 24 عاما التي لامسها في 22 من سبتمبر عند 145.90 ين، والتي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة المحلية.

وأمام الفرنك السويسري، زادت العملة الأمريكية 0.8 بالمئة إلى 0.9906 فرنك.

كما ارتفعت 0.9 بالمئة مقابل العملة الكندية إلى 1.2743 دولار كندي.

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