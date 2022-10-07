"وول ستريت" تغلق على انخفاض وسط مخاوف من الركود

المصدر: رويترز

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض أمس الخميس مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بشكل حاد إلى الركود، وذلك قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الشهرية التي يراقبها المستثمرون عن كثب.

وفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 38.94 نقطة أو 1.03 بالمئة ليغلق عند 3744.34 نقطة.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 73.71 نقطة أو 0.68 بالمئة ليسجل 11074.93 نقطة.

كما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 349.04 نقطة أو 1.15 بالمئة إلى 29924.83 نقطة.

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