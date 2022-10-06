النفط ينهي التعاملات على ارتفاع 1%

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بنحو واحد بالمئة، وتماسكت عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد اتفاق تحالف أوبك+ على خفض إمدادات الخام بنحو مليوني برميل يوميا، في أكبر خفض منذ 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أو 1.1 بالمئة، إلى 94.42 دولار للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 69 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 88.45 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.4 بالمئة عند الإغلاق يوم الأربعاء.

ويأتي الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهو التحالف المعروف باسم أوبك+، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، كما أنه سيضغط على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من نقص المعروض مما سيزيد من التضخم.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن الخفض الفعلي للإمدادات سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا. ويبلغ نصيب السعودية من الخفض حوالي نصف مليون برميل يوميا.

وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله فيما يتعلق بقرار أوبك+، وقال إن بلاده تبحث في سبل لمنع ارتفاع الأسعار. وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "هناك الكثير من البدائل. لم نحسم قرارنا بعد".

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن بايدن سيواصل تقييم ما إذا كان سيتم سحب المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية لتخفيض الأسعار وسيستشير الكونغرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة أوبك+ على أسعار الطاقة.

ومما قدم دعما إضافيا للأسعار، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن المخزونات انخفضت بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر إلى 429.2 مليون برميل.

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