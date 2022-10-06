النفط قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس بعد اتفاق تحالف أوبك+ على تخفيض إمدادات الخام العالمية بتقليص الإنتاج نحو مليوني برميل يوميا، في أكبر خفض منذ 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر كانون الأول أربعة سنتات إلى 93.41 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر سنتين إلى 87.78 دولارا للبرميل، بعد صعودها 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء.

ويأتي الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهو التحالف المعروف باسم أوبك+، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، كما أنه سيضغط على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من نقص المعروض مما سيزيد من التضخم.

وبالنظر إلى أن الإنتاج في بعض دول أوبك+ أقل من المستويات المستهدفة، فإن الخفض الفعلي سيكون أقل من مليوني برميل يوميا التي جرى الاتفاق عليه.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن الخفض الفعلي للإمدادات سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا، وأن القرار يأتي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.

وانتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه "قصير النظر". وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيواصل تقييم ما إذا كان سيتم سحب المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية لتخفيض الأسعار.

وأضاف البيت الأبيض أنه سيستشير الكونجرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة أوبك+ على أسعار الطاقة في إشارة واضحة إلى تشريع قد يعرض أعضاء المجموعة لدعاوى قضائية مرتبطة بمكافحة الاحتكار.

وفي سياق منفصل قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأربعاء إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفا على أسعار الطاقة الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن السحب من مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضا. وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر إلى 429.2 مليون برميل.

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