الذهب يصعد مع تراجع العائد على سندات الخزانة

المصدر: رويترز

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صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية توقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0144 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1719.19 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1728.50 دولار للأوقية.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد بلوغ أعلى مستوى خلال يوم واحد منذ 26 سبتمبر أيلول أمس الأربعاء، في حين استقر مؤشر الدولار.

وقالت ماري دالي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو أمس الأربعاء إن المركزي الأمريكي ملتزم بالسيطرة على التضخم بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة، لكنها ذكرت أن البنك المركزي لن يواصل المضي قدما في ذلك إذا بدأ الاقتصاد يتداعى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 20.64 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 919.11 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2262.32 دولار للأوقية.

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