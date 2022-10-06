فرنسا تطلق توقعات للكهرباء مع تزايد المخاوف من نقص الإمدادات

المصدر: د ب أ

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ذكرت صحيفة لو باريزيان أن فرنسا ستطلق توقعات متلفزة بشأن الكهرباء كجزء من خطة وطنية لتوفير الطاقة سيتم تقديمها اليوم الخميس.

وبعد تقرير الطقس وبين البرامج الأخرى، سيتم بث معلومات حول الحمل على شبكة الطاقة باستخدام رموز خضراء وصفراء وحمراء لإظهار مقدار الطاقة المتاحة.

وتأمل الحكومة في الوصول إلى حوالي 80% من الجمهور.

وتتوفر أيضا معلومات حول الحمل المتوقع على الشبكة الفرنسية من مزود الشبكة الوطنية "آر تي إي" الذي ينشر البيانات عبر الإنترنت.

ويعني الرمز الأخضر أن استخدام الكهرباء في البلاد متوازن ، في حين يشير اللون الأصفر إلى بعض الإجهاد.

ويعني اللون الأحمر أنه قد يكون هناك انقطاع في الإمدادات ، وعند هذا المستوى سيطلب من الأشخاص تقليل استهلاكهم بين ساعات 8 صباحا و 12 مساء و 6 مساء إلى 8 مساء، باستخدام غسالاتهم وأفرانهم في مرحلة أخرى من اليوم.

ولا يطلب من الأشخاص التوقف عن مشاهدة التلفزيون.

وتستعد باريس لنقص الإمدادات حيث أن أكثر من نصف محطات الطاقة النووية في البلاد البالغ عددها 56 محطة متوقفة عن العمل من أجل الصيانة. وتعتمد البلاد بشكل كبير على الكهرباء المولدة نوويا.

ومن غير الواضح ما إذا كانت محطات الطاقة ستعمل مرة أخرى بحلول فصل الشتاء، كما طالبت الحكومة.

وأعادت فرنسا تشغيل محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم في شمال شرق سان أفولد نظرا لأزمة الطاقة.

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