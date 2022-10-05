بوادر حل.. أسعار الغاز في أوروبا تنخفض مع استئناف الإمدادات الروسية لإيطاليا

المصدر: د ب أ

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انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعدما أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم" استئناف إمدادات الغاز إلى إيطاليا عبر النمسا.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، إن أسعار العقود الآجلة المرجعية للغاز انخفضت بنسبة 1ر3%، متراجعة عن مكاسب أولية حققتها.

وذكرت "جازبروم"، اليوم، عبر قناتها على موقع "تليجرام"، أنها "تمكنت بالتعاون مع المشترين الإيطاليين من إيجاد حل" وسط تغييرات تنظيمية في النمسا في نهاية سبتمبر تسببت في توقف الإمدادات إلى إيطاليا.

ومع ذلك، تكثر المخاطر بشأن الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء.

وقالت الشركة المشغلة لخطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" المعطلة، في وقت متأخر أمس، إنها لم تتمكن من فحص الأنابيب لأنها لم تتلق التصاريح التي طلبت الحصول عليها في وقت سابق، مما يشير إلى احتمال أن العملية ستستغرق وقتا طويلا.

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