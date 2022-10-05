أمريكا تضغط على "أوبك+" حتى لا تخفض الإنتاج

المصدر: رويترز

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قال مصدر مطلع لرويترز إن الولايات المتحدة تضغط على دول أوبك+ ألا تمضي قدما في تخفيضات كبيرة محتملة في إنتاج النفط، مع سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وقال المصدر إن واشنطن تقول لدول أوبك+ إن العوامل الأساسية الاقتصادية لا تدعم خفض الإنتاج.

وذكرت مصادر لرويترز هذا الأسبوع أن أوبك+، تعمل على تخفيضات تتجاوز مليون برميل يوميا. ويمكن أن تؤدي التخفيضات إلى تعافي أسعار النفط.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي "لن نعلق على أي إجراء لأوبك لحين أن تتخذه".

وأضافت "بالطبع نحن نتحدث دائما مع جميع المنتجين والمستهلكين، بمن فيهم أعضاء أوبك+. كان هذا هو الحال لعقود من الزمن وعبر الإدارات الحزبية، بما فيها هذه الإدارة. لقد أوضحنا أن إمدادات الطاقة يجب أن تلبي الطلب لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين في جميع أنحاء العالم وسنواصل الحديث مع شركائنا عن ذلك".

ويسعى بايدن جاهدا طوال العام لخفض أسعار البنزين. وبعد ارتفاع مفاجئ، هبطت تدريجيا فيما وصفته إدارته بأنه إنجاز كبير.

وقد تؤدي زيادة الأسعار إلى الإضرار بفرص الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر.

ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بأوبك+، على استعداد فيما يبدو لخفض الإنتاج عندما يجتمع التكتل اليوم الأربعاء.

وستقلص هذه الخطوة الإمدادات في سوق النفط، التي يقول مسؤولو شركات الطاقة التنفيذيون والمحللون إنها تعاني شحا بالفعل بسبب الطلب القوي ونقص الاستثمارات ومشاكل العرض.

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