الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب 1.5 بالمئة اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط آمال المستثمرين في أن يخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سياسة الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1723.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:17 بتوقيت غرينتش، أعلى مستوى له منذ 13 سبتمبر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 1730.50دولار.

وواصل مؤشر الدولار الهبوط، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 21.01 دولار للأوقية، أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن سجل أمس أفضل أداء يومي منذ 2008.

كما قفز سعر البلاديوم 3.9 بالمئة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 2306.71 دولار، والبلاتين 2.8 بالمئة إلى 928 دولارا.

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