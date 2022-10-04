مديرة صندوق النقد: السعودية "نقطة مضيئة" وسط اقتصاد عالمي "قاتم"

المصدر: د ب أ

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وصفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس الاثنين، الاقتصاد العالمي بأنه أصبح "قاتماً"، إلا أنها قالت إن "أداء الاقتصاد السعودي نقطة مضيئة وسط الأزمات العالمية".

وقالت جورجييفا في تصريحات لها عقب اجتماعها مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي في الرياض: "نمر بأوقات صعبة".

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي" حرصها على مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي مع السعودية".

وجاءت تصريحات جورجييفا، على هامش انعقاد اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس الاثنين، برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والذي تم عقبه توقيع وزارة المالية مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد في المملكة.

وكان صندوق النقد توقع أن تصبح السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، على أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 6ر7% هذا العام.

وتوقعت رئيسة الصندوق تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام نمواً بنسبة 5ر6%، واستمرار زخم النمو الاقتصادي في منطقة الخليج.

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