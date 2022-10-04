السيارات الكهربائية تعيد إحياء تعدين المنجنيز في أمريكا بعد عقود

المصدر: د ب أ

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تستهدف شركة "ساوث 32 ليميتد" للتعدين تسريع تطوير أول منجم منجنيز في الولايات المتحدة بعد عقود، مع إسراع شركات صناعة السيارات لتأمين إمداداتها من المعدن الضروري لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة جراهام كير قوله في مقابلة إن شركات صناعة السيارات "حريصة للغاية" على تأمين الإمدادات من منجم الشركة "كلارك ديبوزيت" في ولاية أريزونا، الذي سيصبح المصدر الوحيد لمعدن المنجنيز.

وتابع "ربما يكون التحدي الأكبر هو هل سنتمكن من توصيله لها بسرعة كافية؟".

ومن المتوقع أن يتزايد طلب قطاع البطاريات على المنجنيز إلى تسعة أضعاف بحلول العام 2030، وهو أعلى معدل نمو لأي من المعادن الرئيسية التي تدخل في الصناعة وفقا لـ(بلومبرغ ان اي اف). وتعززت آفاق الإنتاج في الولايات المتحدة من خلال الجهود الرامية إلى تقليص اعتماد سلاسل الإمداد على الصين بموجب قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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