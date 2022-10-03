ارتفاع أسعار النفط العالمية لأعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي

المصدر: د ب أ

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ارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكية خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أكثر من 84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي، في ظل اتجاه تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط نحو خفض إنتاجها بنسبة كبيرة خلال اجتماعها المقرر الأربعاء المقبل.

وتدرس دول أوبك بلس خفض إنتاجها بأكثر من مليون برميل يوميا خلال اجتماعها في الأسبوع الحالي، بهدف وقف تراجع سعر النفط.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذا الخفض إذا تم إقراره سيكون الأكبر منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد أوائل 2020 رغم أن ممثلي أوبك بلس قالوا إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن حجم الخفض الذي لن يتحدد قبل اجتماع وزراء طاقة أوبك بلس في فيينا يوم الأربعاء.

وقال إيد مويا، كبير محللي الأسواق في مجموعة أواندا جروب "من المحتمل أن تكون دورة تراجع سعر النفط انتهت... المتعاملون في سوق الطاقة، كانوا يشعرون بالتشاؤم بشأن الصيف في ضوء المخاوف من التباطؤ العالمي، لكن هناك مخاطر قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط".

يذكر أن أسعار النفط تراجعت بأكثر من 25% خلال الربع الثالث من العام الحالي، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يهدد بتراجع الطلب على الطاقة. وقالت بنوك كبيرة، منها يو.بي.إس جروب السويسري وجيه.بي مورجان تشيس الأمريكي، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها في تجمع أوبك بلس قد تحتاج إلى خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا على الأقل لمنع تراجع سعر النفط.

وقال فيل فلين، المحلل الاقتصادي في برايس فيوتشر جروب، إن خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا سيكون كافيا لتحقيق استقرار الأسعار.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 34ر3 دولار إلى 54ر81 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل في تعاملات اليوم، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للسوق العالمية بمقدار 05ر3% دولار 19ر88 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

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