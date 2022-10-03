الصين تفرض قيوداً على صادرات نشا الذرة

المصدر: د ب أ

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فرضت الصين قيودا على صادرات نشا الذرة في إشارة إلى أن أكبر مستورد للذرة في العالم يشعر على الأرجح بالقلق بشأن الإمدادات المحلية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، أن المحلل البارز في شركة "بكين أورينت" لاستشارات الأعمال الرزاعية ما وينفينج قال إن الحكومة طلبت من الشركات وقف الشحنات من أجل استقرار أسعار الذرة، واحتواء المخاوف بشأن التضخم.

يُستخدم نشا الذرة بشكل شائع في تكثيف الحساء والصلصات أو للمنتجات الورقية والمواد اللاصقة.

ورغم حجم الصادرات الصغير نسبيا، فإن هذه الخطوة تبرز قلق بكين بشأن إمدادات الحبوب وارتفاع الأسعار.

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