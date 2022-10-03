الدولار ينزلق في روسيا إلى 29ر58 روبل

المصدر: د ب أ

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تراجع الدولار بواقع 25ر16 كوبيكا ليصل إلى 2875ر58 روبل روسي في مستهل التداولات ببورصة لندن اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وارتفع اليورو بواقع 25ر42 كوبيكا، ليصل إلى 1225ر57 روبل.

والكوبيكا هي أصغر فئة في نظام التعامل بروسيا وتساوي 100 كوبيكا روبل واحدا.

وهوت قيمة الروبل بنسبة 30% بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك معظم الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان واستراليا وكل الاقتصادات الغربية الرئيسية الأخرى تقريبا، عقوبات ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الروبل انتعش مرة أخرى، حيث ارتفعت قيمته بحوالي الضعف من أدنى مستوياته المسجلة في 7 مارس الماضي.

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