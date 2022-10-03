تراجع ثقة شركات التصنيع اليابانية الكبرى

المصدر: د ب أ

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أظهر تقرير اقتصادي ربع سنوي نشر اليوم الاثنين تراجع ثقة شركات التصنيع اليابانية خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث انخفض مؤشر الثقة إلى 8 نقاط.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي الياباني المعروف باسم تقرير تانكان سجل المؤشر خلال الربع الثاني من العام الحالي 9 نقاط. كان المحللون يتوقعون وصول المؤشر إلى 11 نقطة.

وسجل المؤشر الفرعي لتوقعات شركات التصنيع الكبرى خلال الربع الثالث 9 نقاط، في حين كان المحللون يتوقعون وصوله إلى 11 نقطة مقابل 10 نقاط خلال الربع الثاني.

وارتفع مؤشر الإنفاق الرأسمالي للشركات الكبرى خلال الربع الثالث إلى 5ر21 نقطة مقابل 6ر18 نقطة خلال الربع الثاني.

في الوقت نفسه سجل مؤشر شركات الخدمات الكبرى خلال الربع الثالث 14 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون استقراره عند مستوى الربع الثاني وكان 13 نقطة. وبلغ المؤشر الفرعي للتوقعات 11 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون وصوله إلى 15 نقطة مقابل 13 نقطة خلال الربع الثاني.

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